Semaine de lutte contre les violences faites aux femmes Différents lieux selon les manifestations Valréas, 20 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Depuis 2 ans, la Ville de Valréas s’engage lors de la Journée

internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. Cette année encore, le CCAS de Valréas se mobilise et organise une série d’actions: voir programme complet en pdf..

2023-11-20 fin : 2023-11-24 . .

Différents lieux selon les manifestations Place Aristide Briand, Salle polyvalente du Vignarès, Dojo municipal et Cinéma Rex

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the past 2 years, the town of Valréas has been involved in the

international Day for the Elimination of Violence against Women on November 25. Once again this year, the Valréas CCAS is organizing a series of actions: see the full program in pdf.

Desde hace 2 años, la ciudad de Valréas se ha comprometido con el

día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. Un año más, la CCAS de Valréas se implica y organiza una serie de actos: consulte el programa completo en pdf.

Seit zwei Jahren engagiert sich die Stadt Valréas am Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen

am 25. November an der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Auch in diesem Jahr mobilisiert sich das CCAS von Valréas und organisiert eine Reihe von Aktionen: siehe das vollständige Programm im PDF-Format.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes