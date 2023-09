L’Echappée Vendange avec Karen Doulet Différents lieux selon la date Épernay, 8 septembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Par Amorescence & L’Échappée Champenoise

Ladies Wine France

Une totale immersion dans le vignoble !!!

À cette période unique des Vendanges en Champagne, L’Échappée Champenoise & Amorescence mettent tout en œuvre pour vous assurer une qualité et un service d’excellence et vous garantir la meilleure expérience possible.

Pour cette 3ème année de réception et d’animation au domaine à cette période des vendanges et en ma qualité de Coordinatrice des Ladies Wine France de la Champagne, je souhaite cette année :

Mettre en lumière le travail de 6 Ladies de la Champagne

ANNE-LISE GUILLOUART : Guide Oenotouristique locale, Fondatrice de L’Échappée Champenoise

INGRID DE CHASSEY : Vigneronne chez Champagne Guy de Chassey à Louvois

MARIE -AGATHE PERNET : Vigneronne chez Champagne Jean Pernet au Mesnil sur Oger et Chavot-Courcourt

LINE MONDET : Vigneronne chez Champagne Francis Mondet à Cormoyeux

FLORENCE GIRON : Responsable Hospitalité chez Champagne Canard Duchêne à Ludes

KAREN DOULET : Fondatrice d’Amorescence, Animation d’Ateliers Œnologiques et Sensoriels, Conteuse d’Arômes

Mettre en lumière ces 3 régions viticoles de la Champagne et la typicité de ses terroirs et de ses cépages

– La Côte des Blancs

– La Montagne de Reims

– La Vallée de la Marne

Présentation de la Conteuse d’Arômes : Karen Doulet, Fondatrice d’Amorescence, Animation d’Ateliers Oenologiques et Sensoriels, Conteuse d’Arômes

Je suis la fondatrice d’Amorescence.

J’anime des ateliers de dégustation œnologiques et sensoriels pour les particuliers et les professionnels du vin, visiteurs oenotouristiques en Champagne, qui souhaitent apprendre, découvrir ou se constituer une cave.

Lors de notre Échappée Vendange et Déjeuner des vendanges, j’aurai le plaisir de vous recevoir et de vous accompagner avec les Ladies de la Champagne. Une totale immersion en caves et au vignoble à ce moment unique et privilégié des vendanges, où j’aurai le plasir d’animer les dégustations autour de 4 très belles cuvées des maisons.

Les femmes ont toujours joué un grand rôle en Champagne, de la légendaire Lilly Bollinger à Veuve Clicquot et Madame Pommery, et une nouvelle génération de vigneronnes et de femmes de la Champagne continue de montrer la voie dans de nombreuses maisons de la Champagne. Elles s’engagent également dans une démarche de viticulture plus durable.

Elles se prénomment Ingrid, Marie-Agathe, Line, Florence, Anne Lise et Karen, 6 Ladies de la Champagne. Et elles auront chacune un grand plaisir pendant ce moment unique des Vendanges à vous rencontrer, à vous présenter l’histoire de leur maison, à échanger et vous partager leurs anecdotes et leurs secrets.

À laquelle de ces visites souhaitez-vous participer ?

3 options vous sont proposées :

– L’Echappée Vendange

Nous aurons le plaisir de vous recevoir et de vous accompagner avec les Ladies de la Champagne au vignoble et d’animer les dégustations.

Accueil thé, café, jus de fruits frais et locaux

Cueillette et Dégustation du raisin dans les vignes

Visite de caves, cuverie et pressoir

& Dégustation commentée de 3 Champagnes

De 9h30 à 12h30 ou de 14h00 à 17h00

– Le Déjeuner des Vendanges

En 4 plats : Verrine, Salades composées, Fromages et Dessert

Mets cuisinés par des Chefs et Traiteurs locaux

& Dégustation commentée d’une Cuvée Prestige en Accord Met & Champagne

De 12h30 à 14h00

– L’Échappée Vendange & Déjeuner des Vendanges

De 9h30 à 14h00 ou de 12h30 à 17h00

Vous pouvez arriver avec votre véhicule personnel ou être véhiculé en véhicule de Luxe Vito Mercedes 8 personnes tout confort au départ de la Gare de Reims

Où et quand faire les vendanges

Jeudi 7/09 : Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

À 20 min de Reims, à 25 min d’Epernay

Vendredi 8/09 : Champagne Jean Pernet – 3 Pont de Bois, 51530 Chavot Courcourt

À 40 min de Reims, à 10 min d’Epernay

Samedi 9/09 : Champagne Guy de Chassey – 1 Place de la Demi Lune, 51150 Louvois

À 25 min de Reims, à 25 min d’Epernay

Lundi 11/09 : Champagne Guy de Chassey – 1 Place de la Demi Lune, 51150 Louvois

À 25 min de Reims, à 25 min d’Epernay

Mardi 12/09 : Champagne Francis Mondet – 2 rue Dom Perignon 51480 Cormoyeux

À 30 min de Reims, à 20 min d’Epernay

Mercredi 13/09 : Champagne Jean Pernet – 3 Pont de Bois, 51530 Chavot Courcourt

À 40 min de Reims, à 10 min d’Epernay

Samedi 16/09 : Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

À 25 min de Reims, à 25 min d’Epernay

Lundi 18/09 : Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

À 20 min de Reims, à 25 min d’Epernay

Mardi 19/O9 : Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

À 20 min de Reims, à 25 min d’Epernay

Mercredi 20/09 : Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

À 20 min de Reims, à 25 min d’Epernay

Jeudi 21/09 : Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

À 20 min de Reims, à 25 min d’Epernay

Vendredi 22/09 : Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

À 20 min de Reims, à 25 min d’Epernay

Samedi 23/09 : Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

À 20 min de Reims, à 25 min d’Epernay

Horaires de départ / Transport Van Mercedes

Depuis la Gare de Reims, vers les Domaines viticoles et Maison de Champagne :

8h45, 11h45 et 13h15

Depuis les Domaines viticoles et Maison de Champagne, vers la Gare de Reims :

12h30, 14h00 et 17h00

Réservez votre Echappée Vendanges, Déjeuner et Véhicule jusqu’à 48h avant votre visite

Nombre maximum de personnes Véhicule de Luxe Vito Mercedes tout confort au départ de Reims : 8 personnes

Langues parlées

Anglais

Français

Tarifs

Atelier Echappée Vendange : 45€ / personne

Déjeuner des Vendanges : 35€ / personne

Van Mercedes : 40€ / personne

Nombre maximum de personnes Echappée Vendange et Déjeuner : 20 personnes

Informations

Pour la réservation de votre Echappée Vendange & Déjeuner des Vendanges

Karen +33 (0) 6 13 94 32 48 – karen.amorescence@gmail.com

Pour la réservation d’un Véhicule Van Mercedes & Guide Oenotouristique

Anne Lise +33 (0) 7 84 52 07 24 – reservation@echappee-champenoise.fr.

2023-09-08 fin : 2023-09-23 . .

Différents lieux selon la date

Épernay 51200 Marne Grand Est



By Amorescence & L’Échappée Champenoise

Ladies Wine France

Total immersion in the vineyard!!!

At this unique time of the Champagne harvest, L’Échappée Champenoise & Amorescence do everything in their power to ensure the highest quality of service and the best possible experience.

In my capacity as Coordinator of Ladies Wine France in Champagne, I would like to take this opportunity to welcome you to our 3rd year of receptions and events at the estate during the harvest period:

Highlight the work of 6 Ladies of the Champagne region

ANNE-LISE GUILLOUART: Local wine tourism guide, Founder of L’Échappée Champenoise

INGRID DE CHASSEY: Winemaker at Champagne Guy de Chassey in Louvois

MARIE -AGATHE PERNET: Winemaker at Champagne Jean Pernet in Le Mesnil sur Oger and Chavot-Courcourt

LINE MONDET: Winemaker at Champagne Francis Mondet in Cormoyeux

FLORENCE GIRON: Hospitality Manager at Champagne Canard Duchêne in Ludes

KAREN DOULET: Founder of Amorescence, Animation d?Ateliers ?nologiques et Sensoriels, Aroma Storyteller

Highlight the 3 wine-growing regions of Champagne and the typicality of their terroirs and grape varieties

– Côte des Blancs

– Montagne de Reims

– Marne Valley

Introducing the Aroma Storyteller: Karen Doulet, Founder of Amorescence, Animation d?Ateliers Oenologiques et Sensoriels, Aroma Storyteller

I am the founder of Amorescence.

I run ?nological and sensory tasting workshops for individuals and wine professionals, wine tourism visitors to Champagne, who wish to learn, discover or build up a cellar.

During our Échappée Vendange and Déjeuner des vendanges, I’ll have the pleasure of welcoming you and accompanying you with the Ladies of Champagne. A total immersion in the cellars and vineyards at this unique and privileged time of the grape harvest, where I’ll have the pleasure of leading tastings of 4 of the finest cuvées from the Houses.

Women have always played a major role in Champagne, from the legendary Lilly Bollinger to Veuve Clicquot and Madame Pommery, and a new generation of women winemakers and Champagne women continues to lead the way in many of the Champagne houses. They are also committed to more sustainable viticulture.

Their names are Ingrid, Marie-Agathe, Line, Florence, Anne Lise and Karen, 6 Ladies of Champagne. And each of them will be delighted to meet you during this unique harvest, to tell you about the history of their house, and to share their anecdotes and secrets.

Which of these visits would you like to take part in?

there are 3 options to choose from:

– L’Echappée Vendange

We’ll be delighted to welcome you and accompany you to the vineyards with the Ladies of Champagne, and to lead the tastings.

Welcome tea, coffee, fresh local fruit juices

Grape picking and tasting in the vineyards

Visit to cellars, vat room and press

& Guided tasting of 3 Champagnes

From 9.30am to 12.30pm or from 2pm to 5pm

– Harvest Lunch

4 courses: Verrine, Mixed salad, Cheese and Dessert

Food prepared by local chefs and caterers

& Commented tasting of a Prestige Cuvée with a Met & Champagne pairing

From 12:30 pm to 2:00 pm

– L’Échappée Vendange & Harvest Lunch

9:30am to 2:00pm or 12:30pm to 5:00pm

You can arrive with your own vehicle or be chauffeured in a luxury 8-passenger Mercedes Vito from Reims train station

Where and when to harvest

Thursday 7/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 min from Reims, 25 min from Epernay

Friday 8/09: Champagne Jean Pernet – 3 Pont de Bois, 51530 Chavot Courcourt

40 min from Reims, 10 min from Epernay

Saturday 9/09: Champagne Guy de Chassey – 1 Place de la Demi Lune, 51150 Louvois

25 min from Reims, 25 min from Epernay

Monday 11/09: Champagne Guy de Chassey – 1 Place de la Demi Lune, 51150 Louvois

25 min from Reims, 25 min from Epernay

Tuesday 12/09: Champagne Francis Mondet – 2 rue Dom Perignon 51480 Cormoyeux

30 min from Reims, 20 min from Epernay

Wednesday 09/13: Champagne Jean Pernet – 3 Pont de Bois, 51530 Chavot Courcourt

40 min from Reims, 10 min from Epernay

Saturday 16/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

25 min from Reims, 25 min from Epernay

Monday 18/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 min from Reims, 25 min from Epernay

Tuesday 19/O9: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 min from Reims, 25 min from Epernay

Wednesday 20/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 min from Reims, 25 min from Epernay

Thursday 21/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 min from Reims, 25 min from Epernay

Friday 09/22: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 min from Reims, 25 min from Epernay

Saturday 09/23: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 min from Reims, 25 min from Epernay

Departure times / Van Mercedes transport

From Reims train station, to the wineries and Champagne houses:

8:45 am, 11:45 am and 1:15 pm

From the Domaines viticoles and Maison de Champagne to Reims train station:

12:30, 2:00 and 5:00 pm

Book your Wine Harvest Escapade, Lunch and Vehicle up to 48 hours before your visit

Maximum number of persons: 8 persons in a luxury Mercedes Vito from Reims

Languages spoken

English

French

Prices

Echappée Vendange workshop: 45? / person

Harvest Lunch : 35? / person

Mercedes van : 40? / person

Maximum number of people for Echappée Vendange and Lunch: 20 people

Information

To book your Echappée Vendange & Déjeuner des Vendanges, please contact

Karen +33 (0) 6 13 94 32 48 – karen.amorescence@gmail.com

To reserve a Mercedes Van & Wine Tour Guide

Anne Lise +33 (0) 7 84 52 07 24 – reservation@echappee-champenoise.fr

Por Amorescence & L’Échappée Champenoise

Señoras Vino Francia

¡¡¡Una inmersión total en el viñedo !!!

En este momento único de la Vendimia del Champagne, L’Échappée Champenoise & Amorescence hacen todo lo posible para ofrecerle la mejor calidad y el mejor servicio y garantizarle la mejor experiencia posible.

En mi calidad de Coordinadora de Ladies Wine France en la región de Champagne, me gustaría darles la bienvenida a mi 3er año como anfitriona de recepciones y eventos en la finca durante el período de la vendimia:

Destacar el trabajo de 6 Damas de la región de Champagne

ANNE-LISE GUILLOUART: Guía local de enoturismo, fundadora de L’Échappée Champenoise

INGRID DE CHASSEY: Enóloga del Champagne Guy de Chassey en Louvois

MARIE -AGATHE PERNET: Enóloga de Champagne Jean Pernet en Le Mesnil sur Oger y Chavot-Courcourt

LINE MONDET: Enólogo de Champagne Francis Mondet en Cormoyeux

FLORENCE GIRON: Directora de Hostelería de Champagne Canard Duchêne en Ludes

KAREN DOULET: Fundadora de Amorescence, organizadora de talleres organolépticos y sensoriales, narradora de cuentos aromáticos

Poner de relieve las 3 regiones vitícolas de la Champaña y las características típicas de sus terruños y variedades de uva

– La Côte des Blancs

– La Montaña de Reims

– Valle del Marne

Presentación de la narradora de historias aromáticas: Karen Doulet, fundadora de Amorescence, Animation d’Ateliers Oenologiques et Sensoriels, narradora de historias aromáticas

Soy la fundadora de Amorescence.

Dirijo talleres de cata enológica y sensorial para particulares y profesionales del vino, visitantes enoturísticos de Champaña, que desean aprender, descubrir o construir una bodega.

Durante nuestras Échappée Vendange y Déjeuner des vendanges, tendré el placer de recibirles y acompañarles con las Damas de Champagne. Una inmersión total en las bodegas y viñedos en este momento único y privilegiado de la vendimia, en el que tendré el placer de dirigir catas de 4 cuvées muy finas de las Casas.

Las mujeres siempre han desempeñado un papel importante en la Champaña, desde la legendaria Lilly Bollinger hasta Veuve Clicquot y Madame Pommery, y una nueva generación de enólogas y mujeres de la Champaña sigue abriendo camino en muchas de las Casas de Champaña. También están comprometidas con una viticultura más sostenible.

Sus nombres son Ingrid, Marie-Agathe, Line, Florence, Anne Lise y Karen, 6 Ladies of Champagne. Y cada una de ellas estará encantada de conocerle durante esta vendimia única, de contarle la historia de su casa y de compartir con usted sus anécdotas y secretos.

¿En cuál de estas visitas le gustaría participar?

hay 3 opciones:

– La Escapada de la Vendimia

Estaremos encantados de recibirle y acompañarle a los viñedos con las Damas de Champagne, y de dirigir las degustaciones.

Té, café y zumos de fruta local fresca a su disposición

Recogida de uvas y degustación en los viñedos

Visita de las bodegas, la sala de cubas y la prensa

cata comentada de 3 Champagnes

De 9h30 a 12h30 o de 14h00 a 17h00

– Almuerzo de la vendimia

4 platos: Verrine, Ensalada mixta, Queso y Postre

Comida preparada por chefs y proveedores locales

degustación guiada de un Prestige Cuvée con maridaje de Met & Champagne

De 12h30 a 14h00

– Escapada de la cosecha y almuerzo de la cosecha

De 9h30 a 14h00 o de 12h30 a 17h00

Puede llegar con su propio vehículo o ser transportado en un lujoso vehículo Vito Mercedes para 8 pasajeros con todas las comodidades, con salida desde la estación de tren de Reims

Dónde y cuándo vendimiar

Jueves 7/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

A 20 min de Reims, 25 min de Epernay

Viernes 8/09: Champagne Jean Pernet – 3 Pont de Bois, 51530 Chavot Courcourt

A 40 min de Reims, a 10 min de Epernay

Sábado 9/09: Champagne Guy de Chassey – 1 Place de la Demi Lune, 51150 Louvois

25 min de Reims, 25 min de Epernay

Lunes 11/09: Champagne Guy de Chassey – 1 Place de la Demi Lune, 51150 Louvois

A 25 min de Reims, a 25 min de Epernay

Martes 12/09: Champagne Francis Mondet – 2 rue Dom Perignon 51480 Cormoyeux

30 min de Reims, 20 min de Epernay

Miércoles 13/09: Champagne Jean Pernet – 3 Pont de Bois, 51530 Chavot Courcourt

A 40 min de Reims, a 10 min de Epernay

Sábado 16/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

25 min de Reims, 25 min de Epernay

Lunes 18/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

A 20 min de Reims, a 25 min de Epernay

Martes 19/O9 : Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

A 20 min de Reims, 25 min de Epernay

Miércoles 20/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

A 20 min de Reims, a 25 min de Epernay

Jueves 21/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

A 20 min de Reims, a 25 min de Epernay

Viernes 22/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

A 20 min de Reims, a 25 min de Epernay

Sábado 23/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

A 20 min de Reims, a 25 min de Epernay

Horarios de salida / Transporte Van Mercedes

Desde la estación de Reims, a las bodegas y Casas de Champaña:

8h45, 11h45 y 13h15

De los Domaines viticoles y Maison de Champagne a la estación de Reims :

12h30, 14h00 y 17h00

Reserve su Escapada de la Vendimia, Almuerzo y Vehículo hasta 48 horas antes de su visita

Número máximo de personas en un vehículo de lujo Vito Mercedes con todas las comodidades con salida de Reims: 8 personas

Idiomas hablados

Inglés

Francés

Precios

Taller Echappée Vendange: 45 € / persona

Almuerzo de Vendimia : 35? / persona

Furgoneta Mercedes : 40? / persona

Número máximo de personas para la Escapada y el Almuerzo de la Vendimia: 20 personas

Información

Para reservar su Echappée Vendange & Déjeuner des Vendanges

Karen +33 (0) 6 13 94 32 48 – karen.amorescence@gmail.com

Para reservar un Mercedes Van & Wine Tour Guide

Anne Lise +33 (0) 7 84 52 07 24 – reservation@echappee-champenoise.fr

Von Amorescence & L’Échappée Champenoise

Ladies Wine Frankreich

Ein totales Eintauchen in den Weinberg!!!

Zu dieser einzigartigen Zeit der Weinlese in der Champagne setzen L’Échappée Champenoise & Amorescence alles daran, Ihnen eine hervorragende Qualität und einen exzellenten Service zu bieten und Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu garantieren.

In meinem dritten Jahr als Koordinatorin der Ladies Wine France in der Champagne möchte ich Ihnen in diesem Jahr :

Die Arbeit von 6 Ladies aus der Champagne ins Rampenlicht stellen

ANNE-LISE GUILLOUART: Lokale Weintourismusführerin, Gründerin von L’Échappée Champenoise

INGRID DE CHASSEY: Winzerin bei Champagne Guy de Chassey in Louvois

MARIE -AGATHE PERNET: Winzerin bei Champagne Jean Pernet in Le Mesnil sur Oger und Chavot-Courcourt

LINE MONDET: Winzerin bei Champagne Francis Mondet in Cormoyeux

FLORENCE GIRON: Hospitality Manager bei Champagne Canard Duchêne in Ludes

KAREN DOULET : Gründerin von Amorescence, Animation ?nologischer und sensorischer Workshops, Aromenerzählerin

Diese 3 Weinbauregionen der Champagne und die Typizität ihrer Böden und Rebsorten hervorheben

– Die Côte des Blancs

– Die Montagne de Reims

– Das Tal der Marne

Vorstellung der Aromenerzählerin: Karen Doulet, Gründerin von Amorescence, Animation von Wein- und Sinnes-Workshops, Aromenerzählerin

Ich bin die Gründerin von Amorescence.

Ich leite ?nologische und sensorische Verkostungsworkshops für Privatpersonen und Weinfachleute, Besucher von Weintourismus in der Champagne, die lernen, entdecken oder einen Weinkeller aufbauen möchten.

Bei unserer Échappée Vendange und Déjeuner des vendanges freue ich mich, Sie zu empfangen und Sie mit den Ladies der Champagne zu begleiten. Sie tauchen zu diesem einzigartigen und privilegierten Zeitpunkt der Weinlese in die Weinkeller und Weinberge ein, wo ich die Verkostung von vier sehr schönen Cuvées der Häuser leiten werde.

Frauen haben in der Champagne schon immer eine große Rolle gespielt, von der legendären Lilly Bollinger bis hin zu Veuve Clicquot und Madame Pommery, und eine neue Generation von Winzerinnen und Frauen aus der Champagne geht in vielen Häusern der Champagne weiterhin mit gutem Beispiel voran. Auch sie engagieren sich für einen nachhaltigeren Weinbau.

Sie heißen Ingrid, Marie-Agathe, Line, Florence, Anne Lise und Karen, 6 Ladies aus der Champagne. Und jede von ihnen wird sich während dieser einzigartigen Weinlese sehr freuen, Sie zu treffen, Ihnen die Geschichte ihres Hauses vorzustellen, sich mit Ihnen auszutauschen und ihre Anekdoten und Geheimnisse mit Ihnen zu teilen.

An welcher dieser Führungen möchten Sie teilnehmen?

es stehen Ihnen 3 Optionen zur Verfügung

– L’Echappée Vendange (Weinleseausflug)

Es wird uns ein Vergnügen sein, Sie zu empfangen und Sie mit den Ladies of Champagne durch die Weinberge zu begleiten und die Weinproben zu moderieren.

Empfang von Tee, Kaffee, frischen und lokalen Fruchtsäften

Pflücken und Verkostung der Trauben in den Weinbergen

Besichtigung von Weinkeller, Cuverie und Kelterei

& Kommentierte Verkostung von 3 Champagnern

Von 9.30 bis 12.30 Uhr oder von 14.00 bis 17.00 Uhr

– Das Mittagessen der Weinlese

In 4 Gängen: Verrine, gemischte Salate, Käse und Dessert

Von lokalen Küchenchefs und Traiteuren zubereitete Speisen

& Kommentierte Verkostung eines Prestige-Cuvée im Einklang mit Met & Champagner

Von 12.30 bis 14.00 Uhr

– L’Échappée Vendange & Déjeuner des Vendanges (Mittagessen der Weinlese)

Von 9:30 bis 14:00 Uhr oder von 12:30 bis 17:00 Uhr

Sie können mit Ihrem eigenen Fahrzeug anreisen oder in einem komfortablen de Luxe Vito Mercedes 8 Personen ab dem Bahnhof Reims abgeholt werden

Wo und wann die Weinlese stattfinden soll

Donnerstag, 7/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 Min. von Reims, 25 Min. von Epernay entfernt

Freitag, 8/09: Champagne Jean Pernet – 3 Pont de Bois, 51530 Chavot Courcourt

40 Min. von Reims, 10 Min. von Epernay entfernt

Samstag 9/09: Champagne Guy de Chassey – 1 Place de la Demi Lune, 51150 Louvois

25 Min. von Reims, 25 Min. von Epernay entfernt

Montag, 11.09.: Champagne Guy de Chassey – 1 Place de la Demi Lune, 51150 Louvois

25 Min. von Reims, 25 Min. von Epernay entfernt

Dienstag 12/09: Champagne Francis Mondet – 2 rue Dom Perignon 51480 Cormoyeux

30 Min. von Reims, 20 Min. von Epernay entfernt

Mittwoch 13/09: Champagne Jean Pernet – 3 Pont de Bois, 51530 Chavot Courcourt

40 Min. von Reims, 10 Min. von Epernay entfernt

Samstag, 16.09.: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

25 Min. von Reims, 25 Min. von Epernay entfernt

Montag, 18.09.: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 Min. von Reims, 25 Min. von Epernay entfernt

Dienstag 19/O9: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 Min. von Reims, 25 Min. von Epernay entfernt

Mittwoch 20/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 Min. von Reims, 25 Min. von Epernay entfernt

Donnerstag 21/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 Min. von Reims, 25 Min. von Epernay entfernt

Freitag 22/09: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 Min. von Reims, 25 Min. von Epernay entfernt

Samstag, 23.09.: Champagne Canard Duchêne – 1 rue Edmond Canard, 51500 Ludes

20 Min. von Reims, 25 Min. von Epernay entfernt

Abfahrtszeiten / Transport Van Mercedes

Vom Bahnhof Reims zu den Weingütern und Champagnerhäusern :

8:45 Uhr, 11:45 Uhr und 13:15 Uhr

Von den Domaines viticoles et Maison de Champagne zum Bahnhof Reims :

12:30, 14:00 und 17:00 Uhr

Buchen Sie Ihre Weinlese-Eskapade, Ihr Mittagessen und Ihr Fahrzeug bis zu 48 Stunden vor Ihrem Besuch

Maximale Personenanzahl Luxusfahrzeug Vito Mercedes mit allem Komfort ab Reims: 8 Personen

Gesprochene Sprachen

Englisch

Französisch

Preise

Workshop Echappée Vendange : 45? / Person

Mittagessen der Weinlese : 35? / Person

Van Mercedes : 40? / Person

Maximale Teilnehmerzahl für die Weinprobe und das Mittagessen: 20 Personen

Informationen

Für die Reservierung Ihrer Weinprobe und Ihres Mittagessens der Weinlese

Karen +33 (0) 6 13 94 32 48 – karen.amorescence@gmail.com

Für die Buchung eines Mercedes-Van-Fahrzeugs & Weinführer

Anne Lise +33 (0) 7 84 52 07 24 – reservation@echappee-champenoise.fr

