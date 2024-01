[Exposition itinérante] BD Kids, des héros comme toi et moi Différents lieux Petit-Caux, mardi 27 février 2024.

Petit-Caux Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-27

fin : 2024-03-02

ABD KIDS, des héros comme toi et moi est une exposition qui met en lumière des personnages de BD Kids ou mini BD Kids comme Ariom, Avni ou Anatole Latuile. Des séries animées ont été adaptées de ces formats de lectures aux thématiques variées et d’une grande diversité graphique.

Découvrez 12 séries présentant les auteurs et illustrateurs. Profitez également des activités ludiques et pédagogiques sur le monde de la bande dessinée.

Retrouvez cette exposition itinérante dans différents lieux :

– Mardi 27 février : Salle Saint-Laurent à Auquemesnil

– Mercredi 28 février : Hôtel de Ville de Petit-Caux à Saint-martin-en-Campagne

– Jeudi 29 février : Salle Jeanne d’Arc à Bracquemont

– Vendredi 1er mars : Salle la Clé des Champs à Gouchaupré

– Samedi 2 mars : Mairie déléguée à Penly

Différents lieux

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



