La fête de la musique Différents lieux du centre-ville Arles, 21 juin 2024, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Fixée à une date symbolique, le jour du solstice d’été, cette grande fête populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens célèbre la musique vivante et met en valeur la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux..

2024-06-21 fin : 2024-06-21 . .

Différents lieux du centre-ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Set on a symbolic date, the day of the summer solstice, this great popular festival, free and open to all musicians, celebrates living music and highlights the diversity of musical practices and all musical genres.

Fijada en una fecha simbólica, el día del solsticio de verano, esta gran fiesta popular, gratuita y abierta a todos los músicos, celebra la música viva y pone de relieve la diversidad de las prácticas musicales y de todos los géneros musicales.

Dieses große, kostenlose Volksfest, das am Tag der Sommersonnenwende stattfindet und allen Musikern offen steht, feiert die lebendige Musik und hebt die Vielfalt der musikalischen Praktiken sowie alle Musikgenres hervor.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme d’Arles