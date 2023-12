Les Suds en hiver Différents lieux du centre-ville Arles, 13 février 2024, Arles.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-02-17

Pour la nouvelle édition, les Suds à Arles prend ses quartiers d’hiver..

Pour la nouvelle édition, les Suds à Arles prend ses quartiers d’hiver.

Resserrer les liens, en tisser de nouveaux, de ceux qui font des histoires communes, qui dessinent des territoires ouverts, pour renouer avec le sens du partage et de la fête, pour se retrouver, se rassembler. C’est la belle ambition des SUDS, en Hiver dont la 5e édition propose une lecture du Pays d’Arles en trois week-end thématiques, des plaines de la Crau et de la Camargue aux reliefs des Alpilles et de la Montagnette en passant par les cours d’eau qui le bordent, le Rhône et la Durance. Cette géographie, par sa diversité, illustre un territoire multiple, fait d’enclaves et de lieux d’échanges et de rencontres, un territoire dont l’identité s’est forgée sur ses contradictions fertiles.



Les SUDS, en Hiver, avec une programmation d’artistes venus d’ici et d’ailleurs, s’inspirent de cette richesse et invitent à découvrir le patrimoine et les équipements des trois intercommunalités composant le Pays d’Arles.

.

Différents lieux du centre-ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme d’Arles