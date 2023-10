Tour de la Provence Différents lieux du centre-ville Arles, 11 février 2024, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Arles est à nouveau ville étape du Tour de La Provence. Cette année, Arles sera la destination finale de cette édition !.

2024-02-11 fin : 2024-02-11 . .

Différents lieux du centre-ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« The Tour de France is lucky to have Paris and the Champs Elysées, the Tour de La Provence is lucky to have Arles. 4 days of racing, 4 days of challenges, 4 days that will sting the legs, with a arrival in Arles !

Arles vuelve a ser la ciudad etapa del Tour de La Provence. Este año, Arles será el destino final

Arles ist erneut Etappenstadt der Tour de La Provence. In diesem Jahr wird Arles das Endziel der diesjährigen Ausgabe sein!

