Les crèches à Arles Différents lieux du centre-ville Arles, 22 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

La crèche provençale comporte bien entendu la Sainte Famille, mais également des personnages traditionnels de la Provence..

2023-12-22 fin : 2024-01-31 . .

Différents lieux du centre-ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Provençal cot includes of course the Holy Family, but also traditional characters from Provence.

El catre provenzal incluye, por supuesto, a la Sagrada Familia, pero también a personajes tradicionales de la Provenza.

Die provenzalische Krippe enthält natürlich die Heilige Familie, aber auch traditionelle Figuren aus der Provence.

