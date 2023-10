Octobre Numérique – Journées d’Ouverture Différents lieux du centre-ville Arles, 11 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Les conférences, workshops, performances et afterworks des journées d’ouverture questionnent les interventions de l’intelligence artificielle dans la fabrique des mondes virtuels, jeux vidéo et expériences immersives..

2023-10-11 fin : 2023-10-15 . .

Différents lieux du centre-ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conferences, workshops, performances and afterworks on the opening days explore the role of artificial intelligence in the creation of virtual worlds, video games and immersive experiences.

Las conferencias, talleres, actuaciones y actividades posteriores a la inauguración explorarán el papel de la inteligencia artificial en la creación de mundos virtuales, videojuegos y experiencias inmersivas.

Die Konferenzen, Workshops, Performances und Afterworks der Eröffnungstage hinterfragen die Eingriffe der künstlichen Intelligenz in die Fabrik der virtuellen Welten, Videospiele und immersiven Erfahrungen.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme d’Arles