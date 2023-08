Les taureaux dans les rues – Feria du riz Différents lieux du centre-ville Arles, 8 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

La feria, c’est aussi dans la rue ! Abrivados, bandidos, encierros ou capeas : autant d’animations taurines qui rythmeront votre week-end taurin..

2023-09-08 fin : 2023-09-10 . .

Différents lieux du centre-ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The feria is also in the street! Abrivados, bandidos, encierros or capeas: so many bullfighting activities that will give rhythm to your bullfighting weekend.

¡La feria también está en la calle! Abrivados, bandidos, encierros o capeas: tantas actividades taurinas que puntuarán su fin de semana taurino.

Die Feria findet auch auf der Straße statt! Abrivados, Bandidos, Stiertreiben oder Capeas: So viele Stierkampfveranstaltungen, die Ihrem Stierkampfwochenende den Rhythmus geben werden.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme d’Arles