Festival Photo Marseille Différents lieux d’expostion et culturels dans Marseille Marseille, 12 octobre 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Le festival Photo Marseille est la première manifestation entièrement dédiée à la photographie contemporaine à Marseille..

2023-10-12 fin : 2024-12-24 . .

Différents lieux d’expostion et culturels dans Marseille

Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Photo Marseille festival is the first event entirely dedicated to contemporary photography in Marseille.

El festival Photo Marseille es el primer evento enteramente dedicado a la fotografía contemporánea en Marsella.

Das Festival Photo Marseille ist die erste Veranstaltung in Marseille, die ganz der zeitgenössischen Fotografie gewidmet ist.

Mise à jour le 2023-10-13 par Ville de Marseille