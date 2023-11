Olympiade Culturelle Différents lieux de la ville Marseille 1er Arrondissement, 1 janvier 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

En 2024, la Ville de Marseille accueillera la Flamme Olympique et sera hôte des épreuves sportives de football et de dix disciplines de voile..

2024-01-01 fin : 2024-12-31 . .

Différents lieux de la ville

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In 2024, the City of Marseille will welcome the Olympic Flame and host the sporting events in soccer and ten sailing disciplines.

En 2024, la ciudad de Marsella acogerá la Llama Olímpica y las pruebas de fútbol y diez de vela.

Im Jahr 2024 wird die Stadt Marseille die Olympische Flamme ausrichten und Gastgeberin der Sportveranstaltungen im Fußball und in zehn Segeldisziplinen sein.

