Messes de Noël et du jour de l’An dans les églises d’Aix-en-Provence Différents lieux de culte à Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Messes de Noël et du jour de l’An dans les églises d’Aix-en-Provence Différents lieux de culte à Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 24 décembre 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24

fin : 2023-12-31 Pour les fêtes de Noël et de début d’année, de nombreuses églises vous accueillent à Aix-en-Provence..

Pour les fêtes de Noël et de début d’année, de nombreuses églises vous accueillent à Aix-en-Provence.

Programme des messes et veillées :



// Le 24 décembre //

● 17h30 : messe de la veille de Noël à Saint-Jean-Baptiste

● 18h : messe de la veille de Noël (messe des enfants) à la cathédrale Saint – Sauveur présidée par Monseigneur Delarbre

● 18h : messe de la veille de Noël à Saint-Eutrope

● 20h : veillée et messe de Noël à la Chapelle des Oblats

● 20h : messe de la veille de Noël à l’église Sainte Anne des Pinchinats

● 22h30: veillée de Noël à la cathédrale Saint – Sauveur suivie de la messe à 23h, présidée par Monseigneur Delarbre.



// Le 25 décembre //

● 9h : messe à la Chapelle des Oblats

● 9h30: messe à Notre-Dame de la Seds

● 9h30 : messe à l’église Sainte Anne des Pinchinats

● 10h30 : messe à la cathédrale Saint – Sauveur présidée par Monseigneur Delarbre

● 10h30 : messe à Saint-Eutrope

● 11h : messe de Noël à la Chapelle des Oblats

● 19h : messe à la cathédrale Saint – Sauveur dans la chapelle du Buisson ardent.



// Le 31 décembre //

● 9h : messe dominicale à la Chapelle des Oblats (église de la Mission)

● 9h30 : messe dominicale à l’église Notre Dame de la Seds

● 9h30 : messe dominicale à l’église Sainte Anne des Pinchinats

● 10h : messe dominicale à la Chapelle des Bourras

● 10h30 : messe dominicale à la Cathédrale Saint Sauveur

● 10h30 – Messe dominicale à Saint Eutrope

● 11h : messe dominicale à la Chapelle des Oblats (église de la Mission)

● 11h : messe dominicale à l’église Notre Dame de la Consolation

● 19h : messe dominicale à la Cathédrale Saint Sauveur. .

Différents lieux de culte à Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Code postal 13100 Lieu Différents lieux de culte à Aix-en-Provence Adresse Différents lieux de culte à Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Différents lieux de culte à Aix-en-Provence Aix-en-Provence Latitude 43.526008 Longitude 5.444236 latitude longitude 43.526008;5.444236

Différents lieux de culte à Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/