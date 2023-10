Tous en sons, édition 5 Différents lieux dans Marseille Marseille 1er Arrondissement, 3 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Tous en sons ! la cinquième édition arrive en décembre 2023 à Marseille, Aix et chez vous, et on va s’éclater !. Enfants

2023-12-03 fin : 2023-12-22

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tous en sons! The fifth edition arrives in December 2023 in Marseille, Aix and at your place, and we’re going to have a blast!

Tous en sons! La quinta edición llega en diciembre de 2023 a Marsella, Aix y a tu casa, ¡y lo vamos a pasar en grande!

Tous en sons! Die fünfte Ausgabe kommt im Dezember 2023 nach Marseille, Aix und zu Ihnen nach Hause, und wir werden uns austoben!

