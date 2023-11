Entre-deux Biennales des Arts du Cirque Différents lieux dans Marseille et aux alentours Marseille, 25 janvier 2024, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

L’Entre Deux Biennales est le moment de présenter des restitutions d’actions artistiques, des circassiens de tous horizons proposent prouesses et poésie pour cet art miroir de son temps..

2024-01-25 fin : 2024-02-25 . .

Différents lieux dans Marseille et aux alentours

Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Entre Deux Biennales is the time to present the results of artistic actions, circus artists from all horizons propose prowess and poetry for this art that mirrors its time.

Las Bienales Entre Deux son la ocasión de mostrar los resultados de iniciativas artísticas, con artistas circenses de todos los horizontes que proponen proezas y poesía para este arte que refleja su tiempo.

Die Zwischen den Biennalen ist der Moment, in dem die Ergebnisse der künstlerischen Aktionen präsentiert werden.

Mise à jour le 2023-11-08 par Ville de Marseille