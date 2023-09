“Villages et Coteaux Propres” Différents lieux dans le vignoble Monthelon, 7 octobre 2023, Monthelon.

Monthelon,Marne

Retenez la date : la 10e édition de Villages et Coteaux propres aura lieu le 7 octobre 2023. Toutes les communes peuvent s’inscrire, tous les habitants peuvent participer !

Organisée par la Mission sous la bannière Ma Champagne au Patrimoine mondial « engagés », l’opération Villages et Coteaux Propres est une opération de sensibilisation active et participative qui donne aux collectivités, aux associations, aux groupements de vignerons et à la population la possibilité de rendre leur environnement plus propre et plus accueillant.

Le défi : mobiliser sur une demi-journée un maximum de volontaires pour nettoyer les abords des routes, chemins, forêts et vignes et partager un moment citoyen et convivial.

Plus de 80 communes de la zone d’appellation se sont inscrites en 2022. Peut-on faire mieux ? Mais oui ! La Mission voudrait aussi embarquer plus largement dans ce projet d’embellissement des paysages ses partenaires du Club des Ambassadeurs et les entreprises en général qui, au titre de leur politique RSE, pourraient se mobiliser sur cette thématique.

Grâce au nouveau partenariat avec Sparflex, entreprise engagée dans la réduction des déchets, qui a organiser une collecte de muselets pour soutenir la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne (1 € reversé par muselet collecté).

La Coopérative du syndicat général des vignerons, CSGV reste le grand partenaire historique de l’opération. Aux communes adhérentes et participantes, elle offrira désormais un kit plantation composé d’arbres et arbustes, d’un disque de paillage et de protections contre les lapins..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

Différents lieux dans le vignoble

Monthelon 51530 Marne Grand Est



Save the date: the 10th edition of Villages et Coteaux propres will take place on October 7, 2023. All communes can sign up, and all residents can take part!

Organized by the Mission under the banner Ma Champagne au Patrimoine mondial « engagés », the Villages et Coteaux Propres operation is an active, participatory awareness-raising operation that gives local authorities, associations, winegrower groups and the general public the chance to make their environment cleaner and more welcoming.

The challenge: to mobilize as many volunteers as possible over half a day to clean up roadsides, paths, forests and vineyards, and to share a convivial, civic moment.

More than 80 communes in the appellation area have signed up for the 2022 event. Can we do better? Of course! The Mission would also like to involve its partners in the Ambassadors? Club in this landscape beautification project, as well as companies in general who, as part of their CSR policy, could get involved.

Thanks to a new partnership with Sparflex, a company committed to waste reduction, which has organized a collection of wirehoods to support the Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne (1 ? donated for each wirehood collected).

The Coopérative du Syndicat Général des Vignerons, CSGV, remains the operation?s major historical partner. From now on, it will be offering member and participating communes a planting kit comprising trees and shrubs, a mulching disc and rabbit protection.

Reserve la fecha: la 10ª edición de Villages et Coteaux propres tendrá lugar el 7 de octubre de 2023. Todas las ciudades y pueblos pueden inscribirse, ¡y todos los habitantes pueden participar!

Organizada por la Misión bajo el lema Ma Champagne au Patrimoine mondial « engagés », la operación Villages et Coteaux Propres es una operación de sensibilización activa y participativa que ofrece a las autoridades locales, asociaciones, agrupaciones de viticultores y al público en general la oportunidad de hacer su entorno más limpio y acogedor.

El reto consiste en movilizar al mayor número posible de voluntarios durante media jornada para limpiar bordes de carreteras, caminos, bosques y viñedos, y compartir un momento cívico y amistoso.

Más de 80 municipios de la zona de denominación se han apuntado a la manifestación de 2022. ¿Podemos hacerlo mejor? Por supuesto La Misión también desea que sus socios del Club de Embajadores y las empresas en general participen en este proyecto de embellecimiento del campo, como parte de su política de RSC.

Gracias a una nueva colaboración con Sparflex, empresa comprometida con la reducción de residuos, que ha organizado una recogida de capotas de alambre para apoyar a la Misión Coteaux, Maisons et Caves de Champagne (1€ donado por cada capota de alambre recogida).

La Cooperativa de la Unión General de Viticultores, CSGV, sigue siendo el principal socio histórico de la operación. A partir de ahora, ofrecerá a los municipios miembros participantes un kit de plantación compuesto por árboles y arbustos, un disco de mantillo y protección contra los conejos.

Merken Sie sich das Datum: Die 10. Ausgabe von Saubere Dörfer und Hügel findet am 7. Oktober 2023 statt. Alle Gemeinden können sich anmelden, alle Einwohner können mitmachen!

Die Operation Saubere Dörfer und Hänge wird von der Mission unter dem Banner Ma Champagne au Patrimoine mondial « engagés » organisiert und ist eine aktive und partizipative Sensibilisierungsaktion, die Gemeinden, Vereinen, Winzergruppen und der Bevölkerung die Möglichkeit gibt, ihre Umgebung sauberer und freundlicher zu gestalten.

Die Herausforderung: An einem halben Tag sollen möglichst viele Freiwillige mobilisiert werden, um die Ränder von Straßen, Wegen, Wäldern und Weinbergen zu säubern und gemeinsam einen bürgerfreundlichen und geselligen Moment zu erleben.

Mehr als 80 Gemeinden in der Appellationszone haben sich 2022 angemeldet. Kann man es besser machen? Aber ja! Die Mission möchte auch ihre Partner im Club des Ambassadeurs und Unternehmen im Allgemeinen, die sich im Rahmen ihrer CSR-Politik für dieses Thema einsetzen könnten, stärker in dieses Projekt zur Verschönerung der Landschaften einbinden.

Dank der neuen Partnerschaft mit Sparflex, einem Unternehmen, das sich für die Abfallvermeidung einsetzt, das eine Sammlung von Schnörkeln organisiert hat, um die Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne zu unterstützen (1 ? pro gesammeltem Schnörkel).

Die Genossenschaft des Allgemeinen Winzerverbands CSGV bleibt der große historische Partner der Aktion. Den Mitgliedsgemeinden und teilnehmenden Gemeinden wird sie künftig ein Pflanzset mit Bäumen und Sträuchern, einer Mulchscheibe und Kaninchenschutz anbieten.

