Journées Européennes du Patrimoine : Circuit découverte de l’Art Contemporain et du Land Art dans les vignes ! Différents lieux dans le vignoble Épernay, 16 septembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Pour sa 4e édition, le Festival d’Art Contemporain réitère l’expérience ! Partez à la découverte des vignobles champenois à travers l’Art Contemporain et le Land Art. Venez contempler les 17 oeuvres artistiques qui dialoguent avec des lieux et des paysages emblématiques de la Champagne !

Circuit disponible sur l’application IdVizit.

Circuit réalisé par l’Association Vign’Art avec le soutien d’Epernay Agglo Champagne,

de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne (CCGVM) et de la

Communauté de Communes des Paysages de la Champagne (CCPC)..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Différents lieux dans le vignoble

Épernay 51200 Marne Grand Est



For its 4th edition, the Festival d?Art Contemporain repeats the experience! Discover the Champagne vineyards through contemporary and land art. Come and contemplate the 17 works of art in dialogue with emblematic Champagne sites and landscapes!

Tour available on the IdVizit app.

Created by Association Vign?Art with the support of Epernay Agglo Champagne,

the Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne (CCGVM) and the

Communauté de Communes des Paysages de la Champagne (CCPC).

En su 4ª edición, el Festival d’Art Contemporain lo vuelve a hacer Descubra los viñedos de Champaña a través del arte contemporáneo y terrestre. ¡Venga a admirar las 17 obras de arte en diálogo con lugares y paisajes emblemáticos de Champagne!

Recorrido disponible en la aplicación IdVizit.

Creado por la Asociación Vign?Art con el apoyo de Epernay Agglo Champagne,

la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne (CCGVM) y la

Communauté de Communes des Paysages de la Champagne (CCPC).

Das Festival für zeitgenössische Kunst findet zum vierten Mal statt! Entdecken Sie die Weinberge der Champagne mit Hilfe von zeitgenössischer Kunst und Land Art. Betrachten Sie die 17 künstlerischen Werke, die mit den emblematischen Orten und Landschaften der Champagne in Dialog treten!

Der Rundgang ist über die IdVizit-App verfügbar.

Der Rundgang wurde von der Association Vign?Art mit der Unterstützung von Epernay Agglo Champagne realisiert,

der Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne (CCGVM) und der Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne (CCGVM)

Communauté de Communes des Paysages de la Champagne (CCPC).

