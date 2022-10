Orange Day / Journée d’écoute au CCAS / Initiation au self defense Différents lieux dans la ville : Cinéma Le Majestic, CCAS, Gymnase Dojo St Nicolas Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Entrée libre au cinéma le 24.11 ; CCAS : 05 49 91 05 00 ; Self défense le 26.11 : ouvert à toutes les femmes de +18 ans ; Toutes les infos sur https://www.montmorillon.fr/

24.11 « Verdict », réalisation Raymund Ribay Gutierrez. 2h; 25.11 Journée d’écoute, CCAS, 8h-19h : victimes, proches, infos…; 26.11 Initiation au self défense, 10h30-12h, Dojo St Nicolas(moniteur pro) Différents lieux dans la ville : Cinéma Le Majestic, CCAS, Gymnase Dojo St Nicolas 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 24.11 « Verdict », réalisation Raymund Ribay Gutierrez. 2h; 25.11 Journée d’écoute, CCAS, 8h-19h : victimes, proches, infos…; 26.11 Initiation au self défense, 10h30-12h, Dojo St Nicolas(moniteur pro)

2022-11-24T20:00:00+01:00

2022-11-26T12:00:00+01:00

