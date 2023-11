Babel Minots Différents lieux culturels à Marseille Marseille, 13 mars 2024, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Festival incontournable de spectacles musicaux pour le jeune public, Babel Minots propose une riche programmation autour des musiques du monde.. Enfants

2024-03-13 fin : 2024-03-23 . .

Différents lieux culturels à Marseille

Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Babel Minots is a major festival of musical performances for young audiences, with a rich programme of world music.

Babel Minots es un gran festival de actuaciones musicales para el público joven, que ofrece un rico programa de músicas del mundo.

Babel Minots ist ein unumgängliches Festival von Musikaufführungen für ein junges Publikum und bietet ein reichhaltiges Programm rund um die Musik der Welt.

Mise à jour le 2023-11-08 par Ville de Marseille