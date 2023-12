Avent 2023 – Veillées autour de la crèche dans les églises Différents lieux Ambonnay, 3 décembre 2023 16:00, Ambonnay.

Ambonnay,Marne

Vin et chocolat chaud

Ambonnay – 3 décembre à 16h

Bouzy – 10 décembre à 16h

Bisseuil – 17 décembre à 16h

Marché de Noël devant l’église.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Différents lieux

Ambonnay 51150 Marne Grand Est



Wine and hot chocolate

Ambonnay – December 3 at 4pm

Bouzy – December 10 at 4pm

Bisseuil – December 17 at 4pm

Christmas market in front of the church

Vino y chocolate caliente

Ambonnay – 3 de diciembre a las 16.00 horas

Bouzy – 10 de diciembre a las 16.00 h

Bisseuil – 17 de diciembre a las 16.00 h

Mercado de Navidad delante de la iglesia

Wein und heiße Schokolade

Ambonnay – 3. Dezember um 16 Uhr

Bouzy – 10. Dezember um 16 Uhr

Bisseuil – 17. Dezember um 16 Uhr

Weihnachtsmarkt vor der Kirche

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts