Petit train nocturne Différents arrêts dans le centre ville 44510 Le pouliguen, 8 juillet 2023, .

Petit train nocturne 8 juillet – 26 août, les samedis Différents arrêts dans le centre ville 44510 Le pouliguen Billet: 0,50

Le petit train nocturne vous embarque pour un circuit de 30 minutes les samedis à partir de 20h30 à 23h00.

Arrêts :

– Office du tourisme

– Quai Jules Sandeau

– Avenue de Kerdun (Camping du Cléin)

– Allées des Mouettes ( Camping les Mouettes)

– Parking P2 du centre ville

– Place de l’église

Différents arrêts dans le centre ville 44510 Le pouliguen Différents arrêts dans le centre ville 44510 Le pouliguen 44510 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/petit-train-nocturne-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T20:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

2023-08-26T20:30:00+02:00 – 2023-08-26T23:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE