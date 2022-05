Dífferent. Festival de cinéma espagnol Majestic Passy Cinema Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Dífferent. Festival de cinéma espagnol Majestic Passy Cinema, 15 juin 2022, Paris. Du mercredi 15 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022 :

. payant Billets en vente a Majestic Passy

L’Institut Cervantes à Paris en collaboration avec l’Ambassade d’Espagne présente la 14ème édition du festival du film espagnol à Paris “Dífferent” L’Institut Cervantes à Paris en collaboration avec l’Ambassade d’Espagne présente la 14ème édition du festival du film espagnol à Paris “Dífferent”. Ce festival historique présente les créations cinématographiques les plus marquantes de l’année au cinéma Majestic Passy. Les projections sont suivies de rencontres du public avec les invités. 15/06 à 19h Projection Film- Alegria, Violeta Salama 16/06 à 19h Projection Film – Sis dies Corrents, Neús Ballús 16/06 à 21h Projection Film – Espiritu Sagrado, Chema García Ibarra 17/06 à 19h Projection Film – Josefina, Javier Marco 17/06 à 19h Projection Film – Destello Bravio, Ainhoa Rodríguez 18/06 à 19h Projection Film – Cuñados, Toño Lopez 18/06 à 21h Projection Film – El radioaficionado, Iker Elorrieta 19/06 à 19h Projection Film- Maixabel, Icíar Bollaín Majestic Passy Cinema 18 Rue de Passy, 75016 Paris Contact : http://www.dulaccinemas.com/cinema/2853/majestic-passy/le-cinema

©Agatha Ruiz de la Prada

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Majestic Passy Cinema Adresse 18 Rue de Passy, Ville Paris lieuville Majestic Passy Cinema Paris Departement Paris

Majestic Passy Cinema Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dífferent. Festival de cinéma espagnol Majestic Passy Cinema 2022-06-15 was last modified: by Dífferent. Festival de cinéma espagnol Majestic Passy Cinema Majestic Passy Cinema 15 juin 2022 Majestic Passy Cinema Paris Paris

Paris Paris