DIFFERENCIER LES LIBELLULES EN UN COUP D'ŒIL ? CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens Les Châteliers

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-09 16:30:00

Le terme de « libellule » est en général employé au sens large pour désigner les insectes de l'ordre des odonates. Le saviez-vous ? cet atelier permet de se lancer pour toute la saison 2022. Observons-les et apprenons ensemble à les reconnaître grâce à quelques clefs. Sur inscription.

