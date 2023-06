CONCERT MADEMOISELLE MOSELLE Dieuze, 1 juillet 2023, Dieuze.

Dieuze,Moselle

L’association des Salines Royales de Dieuze organise un concert de Mademoiselle Moselle.

150 choristes amateurs de la région, accompagnés par l’orchestre national de Metz Grand Est interprètent des chansons originales évoquant le patrimoine messin, mosellan, lorrain et français.

Réservations du lundi au vendredi de 14h à 17h au Bureau des Salines Royales (à l’office de Tourisme).. Tout public

Samedi 2023-07-01 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-01 22:00:00. 30 EUR.

Dieuze 57260 Moselle Grand Est



The association des Salines Royales de Dieuze organizes a Mademoiselle Moselle concert.

150 amateur singers from the region, accompanied by the Orchestre National de Metz Grand Est, perform original songs evoking the heritage of Metz, Moselle, Lorraine and France.

Bookings Monday to Friday, 2pm to 5pm, at the Salines Royales Office (in the Tourist Office).

La asociación Salines Royales de Dieuze organiza un concierto Mademoiselle Moselle.

150 cantantes aficionados de la región, acompañados por la Orquesta Nacional de Metz Grand Est, interpretarán canciones originales que evocan el patrimonio de Metz, Mosela, Lorena y Francia.

Reservas de lunes a viernes de 14:00 a 17:00 en la Oficina de las Reales Salinas (en la Oficina de Turismo).

Der Verein der Königlichen Salinen von Dieuze organisiert ein Konzert von Mademoiselle Moselle.

150 Amateurchorsänger aus der Region, begleitet vom Nationalorchester Metz Grand Est, interpretieren originelle Lieder, die an das Erbe von Metz, Moselle, Lothringen und Frankreich erinnern.

Reservierungen montags bis freitags von 14:00 bis 17:00 Uhr im Bureau des Salines Royales (im Fremdenverkehrsamt).

Mise à jour le 2023-06-02 par OT DU PAYS SAULNOIS