PROJECTION DIEUZE : LA VIE POUR DE VRAI 9 Les Salines Royales, 10 mai 2023, .

SYNOPSIS

Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, à changer d’amis tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d’enfance, Violette. Il débarque à Paris, naïf et perdu mais heureux d’être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait l’existence. Pour se débarrasser d’un Tridan encombrant, Louis supplie une de ses conquêtes, Roxane, de se faire passer pour Violette que Tridan croit reconnaître au premier regard.. Tout public

Dimanche 2023-05-10 à 20:15:00 ; fin : 2023-05-10 . 6 EUR.

9 Les Salines Royales Salle de la Délivrance

Dieuze 57260 Moselle Grand Est



SYNOPSIS

Tridan Lagache has spent his life at Club Med, changing friends every eight days. At the age of 50, he resigns from the Mexican vacation club where he was born, determined to find, 42 years later, his great childhood love, Violette. He arrives in Paris, naive and lost, but happy to be lodged with Louis, a half-brother of whom he was unaware. To get rid of a troublesome Tridan, Louis begs one of his conquests, Roxane, to pass herself off as Violette, whom Tridan believes he recognizes at first sight.

SINOPSIS

Tridan Lagache ha pasado su vida en el Club Med, cambiando de amigos cada ocho días. A los 50 años, renuncia al club de vacaciones mexicano donde nació, decidido a encontrar, 42 años después, a su gran amor de la infancia, Violette. Llega a París, ingenuo y perdido, pero feliz de alojarse en casa de Louis, un hermanastro cuya existencia desconocía. Para deshacerse de Tridan, Louis ruega a una de sus conquistas, Roxane, que se haga pasar por Violette, a quien Tridan cree reconocer a primera vista.

SYNOPSIS

Tridan Lagache hat sein Leben im Club Med verbracht und alle acht Tage seine Freunde gewechselt. Mit 50 Jahren kündigt er in dem mexikanischen Ferienclub, in dem er geboren wurde, und ist fest entschlossen, 42 Jahre später seine große Jugendliebe Violette wiederzufinden. Er kommt in Paris an, naiv und verloren, aber glücklich, bei Louis unterzukommen, einem Halbbruder, von dessen Existenz er nichts wusste. Um den lästigen Tridan loszuwerden, bittet Louis eine seiner Eroberungen, Roxane, sich als Violette auszugeben, die Tridan auf den ersten Blick zu erkennen glaubt.

Mise à jour le 2023-04-22 par OT DU PAYS SAULNOIS