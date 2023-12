« L’Em’Bûche’Cade du Pére Noël » Dieulefit Catégories d’Évènement: Dieulefit

Drôme « L'Em'Bûche'Cade du Pére Noël » Dieulefit, 23 décembre 2023, Dieulefit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:00:00

fin : 2023-12-23 18:00:00 Festivités de Noël.Le moment tant attendu est enfin arrivé ! Le véritable Père Noël a répondu favorablement à notre invitation et il atterrira dans notre charmant village de Dieulefit le samedi 23 décembre..

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-09

