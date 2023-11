Marché de Noël Dieulefit, 3 décembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Marrons chauds, vin chaud aux épices, brasero illuminé, décorations : ce sera Noël avant l’heure à Dieulefit.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Chestnuts, mulled wine with spices, illuminated braziers, decorations: it’s Christmas before time in Dieulefit

Castañas, vino caliente con especias, braseros iluminados, adornos: es Navidad antes de tiempo en Dieulefit

Heiße Kastanien, Glühwein mit Gewürzen, beleuchteter Feuerkorb, Dekorationen: In Dieulefit wird es vorzeitig Weihnachten

