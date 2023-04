Saoû Chante Mozart, soirée de cloture :Tanz! Parc de la Baume, 23 juillet 2023, Dieulefit.

par le Sirba Octet. Ce concert klezmer et tzigane virtuose vous entraîne dans un voyage virevoltant en Europe de l’Est. Une soirée de clôture festive, avec bar et foodtrucks à l’air libre..

2023-07-23 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-23 . .

Parc de la Baume

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



by the Sirba Octet. This virtuoso klezmer and gypsy concert takes you on a whirlwind journey through Eastern Europe. A festive closing party with bar and foodtrucks in the open air.

por el Octeto Sirba. Este virtuoso concierto klezmer y gitano le llevará en un viaje relámpago por Europa del Este. Una velada festiva de clausura con bar y foodtrucks al aire libre.

vom Sirba Octet. Dieses virtuose Klezmer- und Zigeunerkonzert nimmt Sie mit auf eine Reise durch Osteuropa. Ein festlicher Abschlussabend mit Bar und Foodtrucks im Freien.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux