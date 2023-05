Vernissage de l’Exposition : Exode en Algérie des derniers Vaudois des Alpes françaises – Dormillouse 1881 . 1890 . 1921 BP 17, 23 juin 2023, Dieulefit.

Venez découvrir cette histoire hors du commun d’un peuple des Hautes-Alpes qui, pour échapper à la misère, s’est exilé en Algérie.

L’exposition est conçue par l’association « Retour à Dormillouse »

Vernissage : vendredi 23 juin à 17h30.

2023-06-23 à 17:30:00

BP 17 Musée du Protestantisme Dauphinois

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover this extraordinary story of a people from the Hautes-Alpes who, to escape misery, went into exile in Algeria.

The exhibition is conceived by the association » Retour à Dormillouse «

Opening: Friday, June 23 at 5:30 pm

Venga a descubrir esta extraordinaria historia de un pueblo de los Altos Alpes que, para escapar de la pobreza, se exilió en Argelia.

La exposición está organizada por la asociación « Retour à Dormillouse »

Inauguración: viernes 23 de junio a las 17.30 horas

Entdecken Sie diese außergewöhnliche Geschichte eines Volkes aus den Hautes-Alpes, das, um der Armut zu entgehen, nach Algerien ins Exil ging.

Die Ausstellung wurde von der Vereinigung « Retour à Dormillouse » konzipiert

Vernissage: Freitag, 23. Juni um 17.30 Uhr

