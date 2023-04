Trio à cordes, du romantisme à nos jours Eglise Saint Pierre Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Trio à cordes, du romantisme à nos jours Eglise Saint Pierre, 27 mai 2023, Dieulefit. Avec Saskia Lethiec, violon,

Hartmut Rohde, alto,

François Salque, violoncelle.

2023-05-27 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Eglise Saint Pierre Rue des Prisons

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Saskia Lethiec, violin,

Hartmut Rohde, viola,

François Salque, cello Con Saskia Lethiec, violín,

Hartmut Rohde, viola,

François Salque, violonchelo Mit Saskia Lethiec, Violine,

Hartmut Rohde, Viola,

François Salque, Violoncello Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Eglise Saint Pierre Adresse Eglise Saint Pierre Rue des Prisons Ville Dieulefit Departement Drôme Lieu Ville Eglise Saint Pierre Dieulefit

Eglise Saint Pierre Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Trio à cordes, du romantisme à nos jours Eglise Saint Pierre 2023-05-27 was last modified: by Trio à cordes, du romantisme à nos jours Eglise Saint Pierre Eglise Saint Pierre 27 mai 2023 Église Saint-Pierre Dieulefit

Dieulefit Drôme