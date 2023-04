Loco Cello, Jazz, classique et créations 1 Rue Justin Jouve Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Loco Cello, Jazz, classique et créations 1 Rue Justin Jouve, 26 mai 2023, Dieulefit. François Salque, violoncelle

Samuel Strouk, guitare

Jérémie Arranger, contrebasse

Œuvres De Django Reinhardt,

Astor Piazzolla, Stephane Grappelli,

Piotr Tchaïkovski, Samuel Strouk….

2023-05-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-26 . .

1 Rue Justin Jouve La Halle

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



François Salque, cello

Samuel Strouk, guitar

Jérémie Arranger, double bass

works By Django Reinhardt,

Astor Piazzolla, Stephane Grappelli,

Piotr Tchaïkovski, Samuel Strouk… François Salque, violonchelo

Samuel Strouk, guitarra

Jérémie Arranger, contrabajo

obras de Django Reinhardt,

Astor Piazzolla, Stephane Grappelli,

Piotr Tchaïkovski, Samuel Strouk… François Salque, Cello

Samuel Strouk, Gitarre

Jérémie Arranger, Kontrabass

?uvres Von Django Reinhardt,

Astor Piazzolla, Stephane Grappelli,

Pjotr Tschaikowsky, Samuel Strouk Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu 1 Rue Justin Jouve Adresse 1 Rue Justin Jouve La Halle Ville Dieulefit Departement Drôme Lieu Ville 1 Rue Justin Jouve Dieulefit

1 Rue Justin Jouve Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Loco Cello, Jazz, classique et créations 1 Rue Justin Jouve 2023-05-26 was last modified: by Loco Cello, Jazz, classique et créations 1 Rue Justin Jouve 1 Rue Justin Jouve 26 mai 2023 1 Rue Justin Jouve Dieulefit

Dieulefit Drôme