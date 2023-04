Troc de plantes Dieulefit, 14 mai 2023, Dieulefit.

L’association les Jardins Partagés La Rigole, en collaboration avec Graine d’Horti, organise un troc de plantes le dimanche 14 mai 2023 à Dieulefit.

2023-05-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-14 13:00:00. .

Dieulefit Place de l’Abbé Magnet

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The association Jardins Partagés La Rigole, in collaboration with Graine d’Horti, is organizing a plant swap on Sunday, May 14, 2023 in Dieulefit

La asociación Jardins Partagés La Rigole, en colaboración con Graine d’Horti, organiza un intercambio de plantas el domingo 14 de mayo de 2023 en Dieulefit

Der Verein Les Jardins Partagés La Rigole organisiert in Zusammenarbeit mit Graine d’Horti am Sonntag, den 14. Mai 2023 in Dieulefit einen Pflanzentauschmarkt

