Cinéma : Les Grandes Espérances 55 rue Justin Jouve Dieulefit Catégories d’Évènement: Dieulefit

Drôme

Cinéma : Les Grandes Espérances 55 rue Justin Jouve, 5 mai 2023, Dieulefit. Film Français . Durée 1h 45min

Drame de Sylvain Desclous

Par Sylvain Desclous, Pierre Erwan Guillaume

Avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot.

2023-05-05 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-07 . .

55 rue Justin Jouve Cinéma Labor

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



French film . Running time 1h 45min

Drama by Sylvain Desclous

By Sylvain Desclous, Pierre Erwan Guillaume

With Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot Película francesa . Duración 1h 45min

Drama de Sylvain Desclous

Por Sylvain Desclous, Pierre Erwan Guillaume

Con Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot Französischer Film . Dauer 1h 45min

Drama von Sylvain Desclous

Von Sylvain Desclous, Pierre Erwan Guillaume

Mit Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Détails Catégories d’Évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu 55 rue Justin Jouve Adresse 55 rue Justin Jouve Cinéma Labor Ville Dieulefit Departement Drôme Lieu Ville 55 rue Justin Jouve Dieulefit

55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Cinéma : Les Grandes Espérances 55 rue Justin Jouve 2023-05-05 was last modified: by Cinéma : Les Grandes Espérances 55 rue Justin Jouve 55 rue Justin Jouve 5 mai 2023 55 rue Justin Jouve Dieulefit

Dieulefit Drôme