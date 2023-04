Club de lecture des livres pour changer de monde, 29 avril 2023, Dieulefit.

Venez partager vos lectures et vos livres « pour changer de monde » avec nous autour d’une tisane !.

2023-04-29 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-29 16:30:00. .

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and share your readings and your books « to change the world » with us around a tea !

Venga y comparta con nosotros sus lecturas y libros « para cambiar el mundo » ¡tomando una taza de té!

Kommen Sie und teilen Sie Ihre Lektüre und Ihre Bücher « um die Welt zu verändern » mit uns bei einem Kräutertee!

