Visite guidée de la Viale de Dieulefit 1, Place Abbé Magnet, 19 avril 2023, Dieulefit.

Visite guidée du centre ancien de Dieulefit sous le signe de l’hospitalité, vocation ancestrale….

2023-04-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-19 . EUR.

1, Place Abbé Magnet

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Visit the old center of Dieulefit and learn about the history of this lovely town. Duration : approx. 1 hour & 15 minutes

Visita guiada del casco antiguo de Dieulefit bajo el signo de la hospitalidad, vocación ancestral…

Geführter Rundgang durch das alte Zentrum von Dieulefit im Zeichen der Gastfreundschaft, einer Berufung unserer Vorfahren…

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux