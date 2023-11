Parlons crush : actions parentalité pour savoir parler amour et sexualité Dieulefit Dieulefit, 1 décembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Le Lien 26 soutient l’action Parlons Crush sur notre territoire !Parlons Crush c’est une équipe formée et sympathique qui a pour mission de proposer des animations sur l’éducation à la vie affective et sexuelle : vaste programme !.

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Dieulefit

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le Lien 26 supports the Parlons Crush initiative in our region! Parlons Crush is a trained and friendly team whose mission is to offer activities on education for emotional and sexual life: a vast program!

Le Lien 26 apoya la iniciativa Parlons Crush en nuestra región! Parlons Crush es un equipo simpático y bien formado cuya misión es ofrecer actividades de educación para la vida afectiva y sexual: ¡un vasto programa!

Der Lien 26 unterstützt die Aktion Parlons Crush in unserem Gebiet!Parlons Crush ist ein ausgebildetes und sympathisches Team, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Animationen zur Aufklärung über das affektive und sexuelle Leben anzubieten: ein umfangreiches Programm!

