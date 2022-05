DIEU, LA SCIENCE, LES PREUVES Notre Dame de Grâce de Passy Catégorie d’évènement: Paris

Dieu, la science, les preuves. —————————— Comment les découvertes scientifiques les plus récentes (thermodynamique, big-bang, réglages fins de l’univers…) bousculent le matérialisme et vont toutes dans le sens de l’existence de Dieu. Conférence ouverte à tous et très accessible (pas de jargon) dès 14-15 ans.

Entrée libre

Les AFC de N-D de Grâce de Passy vous invitent à venir nombreux à la conférence d’Olivier Bonnassies sur le thème de son récent livre écrit avec M.Y. Bolloré : Dieu, la science, les preuves. Notre Dame de Grâce de Passy 8, rue de l’Annonciation Quartier de la Muette Paris

2022-05-17T20:30:00 2022-05-17T22:00:00

