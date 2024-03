Dieu est décoïncidence I François Jullien Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 19h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation

Si l’on commence par « Dieu est… », que pourra-t-on dire de plus que Dieu « est dé-coïncidence » ? Au risque, sinon, de rabattre Dieu dans de l’ « être », dans du dogme et de l’idéologie.

Si l’on commence par « Dieu est… », que pourra-t-on dire de plus que Dieu « est dé-coïncidence » ? Au risque, sinon, de rabattre Dieu dans de l’ « être », dans du dogme et de l’idéologie.

Or, en avançant que Dieu ne saurait « être » que dé-coïncidence, on ré-entendra du même coup, dans l’Évangile de Jean, l’inouï de la Nouvelle faisant dé-coïncider le vivant du vital et promouvant l’intime du sujet.

S’il faut dé-coïncider du monde pour la vie du monde, c’est dans cette dé-coïncidence que se déploie l’ « esprit ».

Façon aussi de laver « Dieu » des re-coïncidences qui l’ont fait verser aujourd’hui dans l’indifférence, pire que sa « mort » proclamée.

La dé-coïncidence est un concept de terrain fissurant les blocages installés – aussi pour « Dieu ».

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/dieu-est-decoincidence +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/dieu-est-decoincidence

fRAN9OIS jULLIEN