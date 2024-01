Diététique chinoise Partie 2 la monnerie La Coquille, samedi 6 avril 2024.

Diététique chinoise Partie 2 la monnerie La Coquille Dordogne

– Intégrer les principes de diététique chinoise à notre alimentation courante (suite)

+La digestion selon la vision chinoise Les habitudes alimentaires qui soutiennent notre vitalité, le cru et le cuit (quand et pour qui), les aliments toniques, les incompatibilités

– Intégrer les principes de diététique chinoise à notre alimentation courante (suite)

+La digestion selon la vision chinoise Les habitudes alimentaires qui soutiennent notre vitalité, le cru et le cuit (quand et pour qui), les aliments toniques, les incompatibilités EUR.

la monnerie Grange de vie

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06



L’événement Diététique chinoise Partie 2 La Coquille a été mis à jour le 2024-01-23 par Isle-Auvézère