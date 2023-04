RANDO-MOSELLE – SOLAR TOUR 1 rue de Porcelette, 29 mai 2023, Diesen.

La centrale photovoltaïque de Diesen Porcelette est implantée sur une friche industrielle des anciennes Houillères de Lorraine. Sa superficie au sol est de 20 hectares. Le courant produit par les modules solaires représente la consommation électrique annuelle de plus de 7661 foyers. Le parcours passe également par l’arboretum de Diesen, un clin d’œil aux aménagements faits pour maintenir l’équilibre environnemental.. Tout public

Lundi 2023-05-29 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-29 16:30:00. 0 EUR.

1 rue de Porcelette Parking de la mairie

Diesen 57890 Moselle Grand Est



The Diesen Porcelette photovoltaic power plant is located on an industrial wasteland of the former Houillères de Lorraine. Its surface area is 20 hectares. The current produced by the solar modules represents the annual electricity consumption of more than 7661 households. The route also passes through the arboretum of Diesen, a nod to the arrangements made to maintain the environmental balance.

La central fotovoltaica de Diesen Porcelette está situada en un terreno industrial baldío de la antigua Houillères de Lorraine. Su superficie es de 20 hectáreas. La corriente producida por los módulos solares representa el consumo anual de electricidad de más de 7.661 hogares. El recorrido pasa también por el arboreto de Diesen, un guiño a las disposiciones adoptadas para mantener el equilibrio medioambiental.

Das Photovoltaikkraftwerk Diesen Porcelette befindet sich auf einer Industriebrache der ehemaligen Houillères de Lorraine. Seine Grundfläche beträgt 20 Hektar. Der von den Solarmodulen erzeugte Strom entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von mehr als 7661 Haushalten. Die Strecke führt auch durch das Arboretum von Diesen, eine Anspielung auf die Maßnahmen, die zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts ergriffen wurden.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE