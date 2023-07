[Conférence] Les graffitis de l’Eglise Saint-Jacques Dieppe Ville d’Art et d’Histoire Dieppe, 7 septembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Entamé sous Richard Cœur de Lion, le chantier de l’église Saint-Jacques s’achève à l’époque des grandes explorations. De ses arcs-boutants médiévaux à sa fascinante frise sculptée qui met en scène les peuples rencontrés par les navigateurs dieppois de la Renaissance, une demi-heure pour s’initier à l’histoire de ce bâtiment.

Cette conférence sera animé par Tristan Franconville, historien spécialiste de Dieppe..

2023-09-07 18:00:00 fin : 2023-09-07 . .

Dieppe Ville d’Art et d’Histoire

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Begun under Richard C?ur de Lion, the construction of Saint-Jacques church was completed in the era of the great explorations. From its medieval flying buttresses to its fascinating sculpted frieze depicting the peoples encountered by Dieppe’s Renaissance navigators, take half an hour to learn about the history of this building.

The talk will be given by Tristan Franconville, a historian specializing in Dieppe.

Iniciada bajo el reinado de Ricardo Cœur de Lion, la iglesia Saint-Jacques se terminó de construir en la época de las grandes exploraciones. Desde sus arbotantes medievales hasta su fascinante friso esculpido que representa a los pueblos encontrados por los navegantes renacentistas de Dieppe, dedique media hora a conocer la historia de este edificio.

La conferencia correrá a cargo de Tristan Franconville, historiador especializado en Dieppe.

Die Bauarbeiten an der Kirche Saint-Jacques begannen unter Richard C?ur de Lion und endeten zur Zeit der großen Entdeckungsreisen. Von ihren mittelalterlichen Strebebögen bis zu ihrem faszinierenden Skulpturenfries, der die Völker darstellt, denen die Seefahrer aus Dieppe in der Renaissance begegneten, können Sie sich in einer halben Stunde in die Geschichte dieses Gebäudes einführen lassen.

Diese Konferenz wird von Tristan Franconville, einem auf Dieppe spezialisierten Historiker, geleitet.

