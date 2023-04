Journée de croisière à la voile au départ de Dieppe Cercle de la Voile de Dieppe, 16 septembre 2023, Dieppe.

Initiez-vous, le temps d’une journée, aux techniques de la navigation côtière en compagnie d’un moniteur expérimenté !

Christophe et Claudie, jamais à court d’anecdotes, vous emmènera dans un port proche de Dieppe, Saint-Valery-en-Caux ou Le Tréport. Vous aurez également le plaisir de partager un repas à bord lors de l’escale du midi.

A partir de 14 ans – Durée : 8h30

Réservation obligatoire

Tarifs : 130€/personne.

2023-09-16 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-16 17:30:00. .

Cercle de la Voile de Dieppe Quai du Carénage

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Initiate yourself, during one day, to the techniques of coastal navigation in the company of an experienced instructor!

Christophe and Claudie, never short of anecdotes, will take you to a port near Dieppe, Saint-Valery-en-Caux or Le Tréport. You will also have the pleasure of sharing a meal on board during the lunch stopover.

From 14 years old – Duration : 8h30

Reservation required

Price : 130?/person

¡Iníciese en las técnicas de navegación costera con un instructor experimentado durante un día!

Christophe y Claudie, nunca faltos de anécdotas, le llevarán a un puerto cercano a Dieppe, Saint-Valery-en-Caux o Le Tréport. También tendrá el placer de compartir una comida a bordo durante la escala del almuerzo.

A partir de 14 años – Duración: 8h30

Reserva obligatoria

Precio: 130 euros por persona

Machen Sie sich einen Tag lang mit einem erfahrenen Lehrer mit den Techniken der Küstenschifffahrt vertraut!

Christophe und Claudie, die nie um eine Anekdote verlegen sind, werden Sie in einen Hafen in der Nähe von Dieppe, Saint-Valery-en-Caux oder Le Tréport bringen. Sie werden auch das Vergnügen haben, während des Mittagsaufenthalts an Bord zu essen.

Ab 14 Jahren – Dauer: 8:30 Uhr

Eine Reservierung ist erforderlich

Preis: 130?/Person

Mise à jour le 2023-03-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité