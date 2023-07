[Initiation] Pistage de la vie sauvage Dieppe, 19 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Dans le cadre du PFS – Plan Faune Sauvage initié par la Ville de Dieppe, les Dieppois et non dieppois sont invités à recenser la faune locale pour mieux la protéger grâce à une animation nature proposée par Biodiversit’up.

Jumelles au cou et carte en main, initions-nous au pistage de la vie sauvage grâce à la découverte de l’ornithologie ainsi que de la mammalogie.

• Mercredi 19 juillet de 10h à 12h : RDV sur le parking de Jouet Club

Billetterie : https://my.weezevent.com/pfs-dieppe-cartographie-du-centre-commercial

• Mercredi 19 juillet de 14h30 à 16h30 : RDV sur le parking de résidence

Billetterie : https://my.weezevent.com/pfs-dieppe-cartographie-du-centre-ville-urbain.

2023-07-19 10:00:00 fin : 2023-07-19 12:00:00. .

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



As part of the PFS – Plan Faune Sauvage initiated by the City of Dieppe, Dieppois and non-Dieppois alike are invited to take a census of the local fauna in order to better protect it, thanks to a nature activity proposed by Biodiversit’up.

With binoculars around your neck and a map in your hand, let’s get started tracking wildlife by learning about ornithology and mammalogy.

wednesday, July 19, 10am-12pm: Meet at the Jouet Club parking lot

Ticket office: https://my.weezevent.com/pfs-dieppe-cartographie-du-centre-commercial

wednesday, July 19, 2:30 to 4:30 pm: Meet at the residence parking lot

Ticket office: https://my.weezevent.com/pfs-dieppe-cartographie-du-centre-ville-urbain

En el marco del PFS – Plan Faune Sauvage (Plan de Fauna Salvaje) iniciado por el Ayuntamiento de Dieppe, se invita a diepenses y no diepenses a censar la fauna local para protegerla mejor, gracias a una actividad de naturaleza organizada por Biodiversit’up.

Con unos prismáticos al cuello y un mapa en la mano, pruebe a rastrear la fauna aprendiendo ornitología y mastozoología.

miércoles 19 de julio de 10:00 a 12:00: Punto de encuentro en el aparcamiento del Jouet Club

Taquilla: https://my.weezevent.com/pfs-dieppe-cartographie-du-centre-commercial

miércoles 19 de julio de 14.30 a 16.30 h: Punto de encuentro en el aparcamiento de la residencia

Taquilla: https://my.weezevent.com/pfs-dieppe-cartographie-du-centre-ville-urbain

Im Rahmen des von der Stadt Dieppe initiierten PFS – Plan Faune Sauvage (Plan für Wildtiere) sind Diepper und Nicht-Diepper eingeladen, die lokale Fauna zu erfassen, um sie dank einer von Biodiversit’up angebotenen Naturanimation besser schützen zu können.

Mit einem Fernglas um den Hals und einer Karte in der Hand können Sie die Wildtiere aufspüren und dabei die Vogel- und Säugetierkunde entdecken.

mittwoch, 19. Juli, 10 bis 12 Uhr: Treffpunkt auf dem Parkplatz des Jouet Club

Ticketverkauf: https://my.weezevent.com/pfs-dieppe-cartographie-du-centre-commercial

mittwoch, 19. Juli, 14.30 bis 16.30 Uhr: Treffpunkt auf dem Parkplatz der Residenz

Ticketverkauf: https://my.weezevent.com/pfs-dieppe-cartographie-du-centre-ville-urbain

