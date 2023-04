[visite guidée] vrai/faux · Le Pollet RDV devant l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie, 28 juin 2023, Dieppe.

Soyez joueurs ! Le guide vous proposera à chaque étape du parcours deux hypothèses : saurez-vous démêler le vrai du faux ? On compte les points !

Une façon ludique et partagée de découvrir l’histoire….

2023-06-28 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-28 . .

RDV devant l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Be a player! The guide will suggest two hypotheses at each stage of the course: will you be able to sort out the real from the fake? Let’s keep score!

A fun and shared way to discover history…

¡Sé un jugador! El guía propondrá dos hipótesis en cada etapa del recorrido: ¿puedes distinguir lo real de lo falso? Llevemos la cuenta

Una forma divertida y compartida de descubrir la historia…

Seien Sie ein Spieler! Der Reiseführer schlägt Ihnen an jeder Station zwei Hypothesen vor: Können Sie die Wahrheit von der Fälschung trennen? Wir zählen die Punkte!

Eine spielerische und gemeinsame Art, die Geschichte zu entdecken…

