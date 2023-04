[Théâtre éveil] L’aventure Conservatoire Camille Saint-Saëns, 28 juin 2023, Dieppe.

Premiers pas sur scène permettant de vivre une expérience inédite.

Une promenade dans des histoires pour petits et grands. Lumières, univers sonores, public, une aventure dans la féerie du spectacle..

2023-06-28 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-28 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



First steps on stage allowing to live a new experience.

A walk through stories for young and old. Lights, sounds, audience, an adventure in the magic of the show.

Primeros pasos en el escenario de una nueva experiencia.

Un paseo por los cuentos para grandes y pequeños. Luces, sonidos, público, una aventura en la magia del espectáculo.

Erste Schritte auf der Bühne, die eine neue Erfahrung ermöglichen.

Ein Spaziergang durch Geschichten für Groß und Klein. Lichter, Klangwelten, Publikum, ein Abenteuer in der märchenhaften Welt der Aufführung.

Mise à jour le 2023-01-25 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité