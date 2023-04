[Choeur & percussions] Sticks n’songs Conservatoire Camille Saint-Saëns, 23 juin 2023, Dieppe.

Sous les baguettes des artistes intervenants et de Franck Dupont, trois chœurs d’enfants du dispositif d’éducation artistique et culturelle et un ensemble de percussions interprètent un répertoire de chants actuels et variés..

2023-06-23 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-23 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Under the batons of the intervening artists and Franck Dupont, three children’s choirs from the artistic and cultural education program and a percussion ensemble interpret a repertoire of current and varied songs.

Bajo la batuta de los artistas intervinientes y de Franck Dupont, tres coros infantiles del dispositivo de educación artística y cultural y un conjunto de percusión interpretan un repertorio de canciones actuales y variadas.

Unter der Leitung von Franck Dupont und anderen Künstlern singen drei Kinderchöre und ein Percussion-Ensemble ein Repertoire aus aktuellen und abwechslungsreichen Liedern.

