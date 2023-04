[Concert] Laurent Lamy Chapitre XVI Beethoven Derniers instants Conservatoire Camille Saint-Saëns, 11 juin 2023, Dieppe.

Le pianiste dieppois Laurent Lamy nous fait découvrir l’oeuvre de Beethoven.

Rendez-vous le dimanche 11 juin au Conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe à 16h !

Au programme :

Trente-trois variations sur une valse de Diabelli op. 120.

2023-06-11 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The Dieppe pianist Laurent Lamy makes us discover Beethoven’s work.

See you on Sunday June 11 at the Camille Saint-Saëns Conservatory in Dieppe at 4pm!

On the program

Thirty-three variations on a waltz by Diabelli op. 120

El pianista de Dieppe Laurent Lamy nos introducirá en la obra de Beethoven.

Nos vemos el domingo 11 de junio en el Conservatorio Camille Saint-Saëns de Dieppe a las 16.00 horas

En el programa

Treinta y tres variaciones sobre un vals de Diabelli op. 120

Der Pianist Laurent Lamy aus Dieppe führt uns in das Werk Beethovens ein.

Wir treffen uns am Sonntag, den 11. Juni im Conservatoire Camille Saint-Saëns in Dieppe um 16 Uhr!

Auf dem Programm stehen

Dreiunddreißig Variationen über einen Walzer aus Diabelli op. 120

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité