[Orchestre d’harmonie] Oh oh oh ! Conservatoire Camille Saint-Saëns, 6 juin 2023, Dieppe.

Si à l’origine, le répertoire des orchestres d’harmonie était principalement constitué d’œuvres de musique militaire.

Avec le temps, il s’est enrichi d’arrangements de musique classique, de musique légère, mais aussi de nombreuses compositions originales mettant en relief les qualités de ces ensembles a vent.

Les dernières années, des arrangements de musique de film et de jazz ont fait leur apparition dans le répertoire des orchestres d’harmonie..

Mardi 2023-06-06 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-07 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



If originally, the repertoire of the wind bands was mainly made up of military music.

With time, it has been enriched with arrangements of classical music, light music, but also many original compositions highlighting the qualities of these wind ensembles.

In recent years, arrangements of film music and jazz have made their appearance in the repertoire of wind bands.

Originalmente, el repertorio de las bandas de viento consistía principalmente en música militar.

Con el tiempo, se ha enriquecido con arreglos de música clásica, música ligera, pero también con numerosas composiciones originales que ponen de relieve las cualidades de estos conjuntos de viento.

En los últimos años, también han aparecido arreglos de música de cine y jazz en el repertorio de la banda de viento.

Ursprünglich bestand das Repertoire der Blasorchester zwar hauptsächlich aus Werken der Militärmusik.

Im Laufe der Zeit wurde es um Arrangements klassischer Musik, Unterhaltungsmusik und zahlreiche Originalkompositionen erweitert, die die Qualitäten dieser Blasorchester hervorheben.

In den letzten Jahren sind auch Arrangements von Film- und Jazzmusik in das Repertoire der Blasorchester aufgenommen worden.

