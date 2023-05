[Théâtre] Voyage dans le temps Conservatoire Camille Saint-Saëns, 2 juin 2023, Dieppe.

Tragédie grecque et conte moderne sont au menu de l’apprentissage des cycles. Un travail de création collective s’appuyant sur les multiples personnalités et imaginaires qui constituent la richesse d’un groupe.

Un périple de Sophocle, dans la magnifique traduction d’Antoine Vitez, à Christophe Honoré cinéaste pertinent d’aujourd’hui..

2023-06-02 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-02 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Greek tragedy and modern storytelling are on the menu of the learning cycles. A work of collective creation based on the multiple personalities and imaginations that constitute the richness of a group.

A journey from Sophocles, in the magnificent translation by Antoine Vitez, to Christophe Honoré, a relevant filmmaker of today.

La tragedia griega y los cuentos modernos están en el menú para el aprendizaje de los ciclos. Una obra de creación colectiva basada en las múltiples personalidades e imaginaciones que constituyen la riqueza de un grupo.

Un viaje desde Sófocles, en la magnífica traducción de Antoine Vitez, hasta Christophe Honoré, cineasta de actualidad.

Griechische Tragödie und modernes Märchen stehen auf dem Speiseplan des zyklischen Lernens. Eine kollektive kreative Arbeit, die sich auf die vielfältigen Persönlichkeiten und Vorstellungswelten stützt, die den Reichtum einer Gruppe ausmachen.

Eine Reise von Sophokles, in der wunderbaren Übersetzung von Antoine Vitez, bis hin zu Christophe Honoré, einem der wichtigsten Filmemacher der Gegenwart.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité