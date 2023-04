[Concours de composition] Quintette à vent Conservatoire Camille Saint-Saëns, 28 mai 2023, Dieppe.

Cette saison est consacrée à la formation quintette à Vent.

Outre les concerts, rencontres et master-classes proposés autour de cette formation, l’accent sera porté sur la littérature de cet ensemble.

Les pièces composées pour quintette à Vent sont principalement développées pour les artistes aguerris mais manque singulièrement pour les niveaux moindres. De ce fait, le Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille-Saint-Saèns dédie la saison 22/23 au quintette a vent et organise un concours international de composition à destination des élèves d’établissements d’enseignement artistique en collaboration avec le «Quintette à Vent Les Siècles ».

François-Xavier Roth, chef de l’orchestre « Les siècles » est Président d’Honneur de ce concours..

2023-05-28 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-28 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



This season is dedicated to the wind quintet.

In addition to the concerts, meetings and master-classes proposed around this formation, the accent will be put on the literature of this ensemble.

The pieces composed for the wind quintet are mainly developed for experienced artists but are singularly lacking for the lesser levels. Therefore, the Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille-Saint-Saèns dedicates the 22/23 season to the wind quintet and organizes an international composition competition for students of artistic schools in collaboration with the « Quintette à Vent Les Siècles ».

François-Xavier Roth, conductor of the orchestra « Les Siècles » is Honorary President of this competition.

Esta temporada está dedicada al quinteto de viento.

Además de los conciertos, encuentros y clases magistrales ofrecidos en torno a esta formación, se hará hincapié en la literatura de este conjunto.

Las piezas compuestas para el quinteto de viento están desarrolladas principalmente para artistas experimentados, pero son singularmente escasas para los niveles inferiores. Por este motivo, el Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille-Saint-Saèns dedica la temporada 22/23 al quinteto de viento y organiza un concurso internacional de composición para alumnos de escuelas artísticas en colaboración con el « Quintette à Vent Les Siècles ».

François-Xavier Roth, director de la orquesta « Les Siècles », es el Presidente de Honor de este concurso.

Diese Saison ist der Besetzung Bläserquintett gewidmet.

Neben den Konzerten, Begegnungen und Meisterklassen, die rund um diese Besetzung angeboten werden, liegt der Schwerpunkt auf der Literatur dieses Ensembles.

Die für Bläserquintett komponierten Werke sind vor allem für erfahrene Künstler entwickelt worden, aber es mangelt ihnen an einer geeigneten Besetzung für die unteren Stufen. Aus diesem Grund widmet das Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille-Saint-Saèns die Saison 22/23 dem Bläserquintett und organisiert in Zusammenarbeit mit dem « Quintette à Vent Les Siècles » einen internationalen Kompositionswettbewerb für Schüler von Kunstschulen.

François-Xavier Roth, Dirigent des Orchesters « Les siècles », ist Ehrenpräsident des Wettbewerbs.

Mise à jour le 2023-01-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité