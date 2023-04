[Visite guidée] La faune et le patrimoine portuaire RDV devant l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie, 27 mai 2023, Dieppe.

Dérivation de l’Arques, projet de canal, construction de ponts, creusement et remblaiement de bassin : l’histoire mouvementée du port de pêche a marqué ce site où séjourne une faune indissociable de la vie du port : goélands argentés ou marins, mollusques et bars, mouettes et cormorans

Balade/découverte dans le cadre de la programmation du festival « Les Bon(s) Jour(s) de Dieppe », par une spécialiste de la faune et un guide de Dieppe Ville d’Art et d’Histoire..

2023-05-27 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

RDV devant l’Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Diversion of the Arques river, canal project, construction of bridges, digging and filling of basins: the eventful history of the fishing port has left its mark on this site where a fauna that is inseparable from the life of the port lives: herring gulls or seagulls, mollusks and sea bass, seagulls and cormorants?

Stroll/discovery within the framework of the programming of the festival « Les Bon(s) Jour(s) de Dieppe », by a specialist of the fauna and a guide of Dieppe City of Art and History.

Desvío del Arques, proyecto de canal, construcción de puentes, excavación y relleno de cuencas: la azarosa historia del puerto pesquero ha dejado su huella en este lugar donde vive una fauna inseparable de la vida del puerto: arenques o gaviotas, moluscos y lubinas, gaviotas y cormoranes..

Paseo/descubrimiento dentro del programa del festival « Les Bon(s) Jour(s) de Dieppe », a cargo de un especialista en fauna y un guía de Dieppe Ville d’Art et d’Histoire.

Umleitung des Arques, Kanalprojekt, Brückenbau, Ausheben und Aufschütten von Becken: Die wechselvolle Geschichte des Fischereihafens hat diesen Ort geprägt, an dem sich eine Fauna aufhält, die untrennbar mit dem Leben im Hafen verbunden ist: Silber- oder Meeresmöwen, Mollusken und Seebarsche, Möwen und Kormorane?

Spaziergang/Entdeckung im Rahmen des Programms des Festivals « Les Bon(s) Jour(s) de Dieppe », von einer Expertin für Fauna und einem Führer von Dieppe Ville d’Art et d’Histoire.

